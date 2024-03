Milan, arriva la decisione su Kjaer: le condizioni in vista della Fiorentina

, in vista della sfida che vedrà il Milan affrontare a Fiorentina al Franchi di Firenze questo sabato alle ore 20.45 (match valido per la 30esima giornata di Serie A).Dopo che il difensore, costretto al cambio al minuto 65 della partita fra Danimarca e Svizzera a causa di un fastidio muscolare, ha effettuato i dovuti esami di controllo, escludendo ogni possibile lesione alla coscia,, in vista delle prossime sfide tra campionato ed Europa League. In sua assenza, potrebbero essere convocati Bartesaghi o Simic.

Per il futuro, I rossoneri devono ancora decidere se rinnovare o meno il suo contratto. Kjaer vorrebbe rimanere, ma deve fare i conti con una carta d'identità non certo verde (classe 1989) e con la ricerca di nuovi difensori sul mercato da parte del club di Via Aldo Rossi.