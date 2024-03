Non sono solo le condizioni del portiere dell'Inter Yann Sommer a preoccupare dalle parti di San Siro: nella stessa partita, Danimarca-Svizzera 0-0,costretto al cambio al minuto 65 e sostituito da Nelsson.Non sono chiare la natura e l'entità del problema del centrale ex Palermo e Roma, ma il Milan procederà con tutti gli esami del caso. I rossoneri devono decidere se rinnovare o meno il contratto di Kjaer, che vorrebbe rimanere ma deve fare i conti con una carta d'identità non certo verde (1989) e con la ricerca di nuovi difensori sul mercato, dopo i rientri dagli infortuni di Thiaw e Tomori e il nuovo ko di Kalulu. .