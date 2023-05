nata nell’agosto del 2019 – i rossoneri versarono 29,5 milioni al Lille per il suo cartellino – cresciuta con il passare delle stagioni e, per proseguire un matrimonio che ha portato Leao da astro nascente del calcio europeo a vero e proprio fuoriclasse di carattere internazionale ed ha fatto risorgere il Milan, proiettandolo verso la vetta del calcio italiano – con lo Scudetto vinto nella scorsa stagione – e nuovamente competitivo in Europa – come dimostrano le semifinali raggiunte a distanza di 16 anni dall’ultima volta.. Alla società meneghina – che potrà far leva sui vantaggi del Decreto Crescita – costerà, al lordo, circa 10,5 milioni annui., dimostrando sia la sua volontà di rimanere a vestire la maglia rossonera sia la sua voglia di continuare a crescere con questi colori addosso e restare centrale nel progetto di Stefano Pioli, tecnico che ha permesso il suo definitivo salto di qualità e gli ha consentito di trovare quella maturità calcistica a cui si pensava potesse realmente ambire il portoghese., come sottolineavamo in precedenza,e confermata dalla DRC (Dispute Resolution Chamber) – come rilanciato da Record.pt - organo predisposto dalla FIFA per giudicare il contenzioso. Il caso, va ricordato, tornerà al TAS che, nel febbraio 2022, aveva già dichiarato il Lille come soggetto co-responsabile del pagamento, insieme allo stesso Leao. Ma l’ultima indiscrezione, come riportato da La Gazzetta dello Sport, lancia un assist nei confronti dei rossoneri. Infatti, i– dalla quale si era svincolato per accasarsi proprio in Francia -., in questo modo,. Lo Sporting, tuttavia, sta facendo ulteriormente muro e sta preparando un nuovo ricorso da presentare alla FIFA ed ai tribunali internazionale, per farsi riconoscere una cifra più alta da versare nelle sue casse, ovvero quei 45 milioni di euro, pari alla clausola rescissoria presente nel contratto di Leao in Portogallo.– in collaborazione con le due società –