Da talento incompiuto a faro di una squadra che ora non vuole più fermarsi. Rimesso da Stefano Pioli nel suo habitat naturale, la trequarti,Un numero dieci vero questo ragazzo nato a Mannheim, in Germania, da genitori turchi. Che ha avuto lalungo il suo cammino. Il campione svedese lo ha preso sotto la sua ala protettiva, gli ha regalatoE ora l'ex Bayer Leverkusen incide sempre, o quasi, in termini di assist e gol. Dopo averlo atteso a lungo, per il Milan sarebbe davvero un peccato perderne le prestazioni a zero la prossima estate dato il contratto in scadenza a giugno.Lo stallo relativo alla trattativa per il rinnovo del contratto sta tenendo con il fiato sospeso i tifosi del Diavolo. Che non vedono l'ora di tornare a San Siro per applaudire le gesta di Calhanoglu e dei suoi compagni. Hakan ora si sente coccolato, ben voluto e importante: fattori che per un giocatore molto sensibile come lui fanno la differenza. Secondo quanto appreso da calciomercato.com,. Se da un lato il Milan resta una priorità, dall'altro c'è un aspetto contrattuale che assume una certa importanza. Calhanoglu si aspetta un miglioramento netto rispetto all'attuale ingaggio da 2,5 milioni di euro netti. Quasi il doppioconsiderando il momento difficile che sta attraversando tutto il mondo del calcio a causa della pandemia.Con una situazione contrattuale ancora indefinita e con tutta una serie di prestazione da campione Calhanoglu ha attirato su di sé le attenzioni di molti.per non essere presa in considerazione dalle big europee. Si è parlato molto di una trattativa in corso il Manchester United e un accordo non troppo lontano. Confermiamo i sondaggi di diversi club ma la priorità del classe 94' resta il Milan. Per un rinnovo che resta complesso anche se non impossibile, anzi. In tal senso sarà molto importante la sosta per le nazionali del prossimo 15 novembre: in quella settimana è previsto l'arrivo in Italia dell'agente del numero 10 rossonero.