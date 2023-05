Con una Champions League da riconquistare in campionato, dopo l'eliminazione patita in semifinale contro l'Inter, il Milan si appresta a vivere la sfida contro la Juventus. Sui migliori della stagione rossonera si è espresso, tramite le colonne di Tuttosport, anche un grande ex del passato come Alessandro Nesta: "Leao è il volto del Milan, i fatti dicono che con lui il Milan è diverso. E poi Tonali: per me è uno di quei giocatori attorno a cui puoi costruire una squadra importante. Può diventare lo zoccolo duro necessario nelle grandi squadre, come siamo stati noi e come siete stati voi: gli altri cambiavano ogni anno, però il gruppo con alcuni giocatori simbolo resta".