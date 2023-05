Il Milan cerca un attaccante sul mercato. In cima alla lista dei rossoneri c'è il belga Lois Openda (classe 2000), in forza ai francesi del Lens. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, vietato trascurare il nazionale austriaco Marko Arnautovic (ex Inter) del Bologna, l'italiano Gianluca Scamacca (West Ham) che piace pure alla Juventus e lo spagnolo Alvaro Morata (ex Juve) dell'Atletico Madrid.