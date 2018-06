Radamel Falcao può lasciare il Monaco. Secondo quanto riferisce l'Èquipe il club monegasco sta riflettendo seriamente sulla posizione dell'attaccante, considerato non più un giocatore fondamentale per il tecnico Jardim. In tal senso va letto un finale di stagione che lo ha visto ai box a causa dei molteplici problemi fisici. La speranza del Presidente Dmitrij Rybolovlev è quella che El Tigre possa fare un grande Mondiale con la Colombia in modo da rivalutarlo anche in ottica cessione.



ASSIST AL MILAN - Il desiderio di cambiare del Monaco può essere l'assist perfetto per un Milan sempre alla ricerca di un grande attaccante da regalare a Gattuso. Il classe 1986 è un giocatore che riscuote consensi dalle parti di Milanello, anche in virtù degli ottimi uffici con il suo procuratore Jorge Mendes. Senza dimenticare l'apertura a questo tipo di soluzione di Falcao che, nei giorni scorsi, si è detto onorato dell'interesse dei rossoneri.



DUE OSTACOLI - La strada che porta a Falcao per il Milan resta comunque irta di ostacoli. In primis per quanto concerne un ingaggio da 10 milioni a stagione fino al 2020, troppi per un club che è in attesa del giudizio della Uefa e ha le mani piuttosto bloccate sul mercato. L'interesse di diversi club cinesi è concreto, anche se il giocatore ha sempre manifestato al suo agente il desiderio di rimanere in Europa. Tra assist e problemi da superare, il Milan si muove per Falcao.