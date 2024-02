Milan-Atalanta, è la sfida di De Ketelaere. 'Pacco' o fenomeno? San Siro è la vera prova del 9

, per la terza volta in stagione,, la sua avventura più recente. Il fantasista belga, infatti, sarà il giocatore di copertina della sfida che si disputerà a San Siro (domenica ore 20.45, in esclusiva su DAZN) tra la formazione rossonera di Stefano Pioli e quella orobica di Gian Piero Gasperini., infatti, si è lasciato andare a queste dichiarazioni: “Gasperini sta facendo un lavoro incredibile, eccezionale, bisogna fargli i complimenti; ha avuto annate esaltanti e altre meno producenti.. In tanti in Italia hanno bisogno di un anno. Gasperini bravo a trovarvi una posizione più offensiva, poi ogni ambiente ha le sue aspettative e la sua storia", conche ha risposto: ". Ha preso fiducia, questo è già un bel segnale".. I dati, d’altronde, parlano chiaro: 28 presenze stagionali, condite da 10 reti e 7 assist, frutto di un periodo incredibile vissuto da metà gennaio, dove ha inanellato 4 gol e 2 passaggi decisivi negli ultimi 5 turni di campionato, regalando all’Atalanta un filotto di 5 vittorie consecutive che li sta trascinando all’assalto della zona Champions e (con un match da recuperare) a rischiare di rimettere in gioco anche il discorso 3° posto proprio con i rossoneri.Qualcosa è scattato in De Ketelaere (“All’Atalanta mi sono ritrovato fisicamente e mentalmente. Sono scattati dei “clic” nella testa e sono ripartito.Oggi sento di essere un giocatore sereno, fiducioso, orgoglioso. Il mio lavoro non è finito, ma sono sulla buona strada”, diceva a Sportweek), ma la vera prova del 9 deve ancora arrivare. Letteralmente.Gasperini ha deciso di lasciar spaziare De Ketelaere, avvicinandolo, al contempo, alla porta, alla zona offensiva del campo, permettendogli di dare estro e fantasia alle manovre atalantine.(problema agli adduttori e un solo gol nelle ultime 10 di campionato).(vista l’assenza di Lookman) con Miranchuk e Koopmeiners a sostegno. Un po’ 9, un po’ 10, un po’ 11, un po’ tutto De Ketelaere che dovrà dare dimostrazione del suo essere definitivamente sbocciato proprio a San Siro, contro il Milan, alla Scala del Calcio, stadio che l’anno scorso ha sofferto così tanto, seppur Pioli abbia provato in ogni modo a farlo fiorire.E’ una domanda che si fa anche il Milan in vista di domani sera che, tuttavia, non si pone altri dubbi. Anzi, è pronto a incassare quanto pattuito in estate, dato che l’Atalanta ha già le idee chiare sul riscatto.(sommando i 3 estivi per il prestito). La crescita di Ketelaere può solo che far felice il club di Via Aldo Rossi, visti i 4 milioni di bonus presenti e legati a obiettivi personali e di squadra come la qualificazione alla Champions League che possono essere centrati facilmente e quel 10% sulla futura rivendita, in caso di cessione. Contenta l’Atalanta che ha trovato un ottimo punto di riferimento offensivo,, a cui andrà sommato un importante risparmio sull’ingaggio (11,28 milioni di euro, visto il quinquennale da 2,2 milioni pattuito nell’estate 2022),