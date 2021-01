. Non è una questione di temperature rigide, ma di punti in classifica. Il Milan è primo con tre punti di vantaggio sull'Inter. In vista del, oggi scendono entrambe in campo alle ore 18 per l'ultima giornata del girone d'andata in campionato. I rossoneri giocano a San Siro contro l'Atalanta, mentre i nerazzurri sono impegnati a Udine.. Per sostituire quest'ultimo nel ruolo di trequartista, arrivato dal Torino.. Con Caldara in panchina, l'altro ex di turno Pessina parte titolare dietro a Ilicic eSquadra che vince non si cambia.a San Siro. Unico assente l'infortunato D'Ambrosio. Non convocato Vecino, appena rientrato dopo l'infortunio e non ancora non in forma.Dall'altra partesenza gli indisponibili Forestieri, Jajalo, Okaka, Prodl, Pussetto e Walace.dal Napoli., altrimenti questo titolo platonico andrà ai rossoneri. Che hanno vinto 2-1 il primo scontro diretto stagionale, la prima discriminante in caso di arrivo a pari punti a fine campionato. Quando però conteranno entrambe le sfide:(ore 18 in diretta tv su Sky Sport 202 e 252)MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Kjaer, Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata. All. Gasperini.Arbitro: Mariani, assistenti Giallatini e Preti, La Penna quarto uomo, Chiffi e Ranghetti al Var.(ore 18 in diretta tv su Sky Sport canale satellitare 253)UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna. All. Gotti.INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro. All. Conte.Arbitro: Maresca, assistenti Imperiale e Di Vuolo, Fourneau quarto uomo, Aureliano e Mondin al Var.