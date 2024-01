Milan-Atalanta, la MOVIOLA LIVE: De Roon chiede un rigore. Gasperini furioso, espulso per proteste

Milan-Atalanta scendono in campo per i quarti di finale di Coppa Italia, di seguito l'analisi dei casi arbitrali durante la gara.



MILAN – ATALANTA



DI BELLO

COLAROSSI – DI MONTE

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: VALERI

AVAR: DI MARTINO



36' - Sponda di De Ketelaere per l'accorrente De Roon. L'olandese si scontra in malo modo con Gabbia, dopo una leggera spinta di Reijnders, e finisce a terra: per Di Bello non ci sono gli estremi per il rigore. Furiose proteste di Gasperini che viene prima ammonito e poi espulso