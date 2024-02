Milan-Atalanta, la MOVIOLA LIVE: Giroud su Holm, rigore con il VAR tra le proteste

Redazione CM

Di seguito, tutti gli episodi da moviola (analizzati da Calciomercato.com) di Milan-Atalanta, match valido per il 26° turno del campionato di Serie A.



MILAN – ATALANTA h. 20.45



Arbitro: Orsato

Assistenti: Costanzo - Passeri

Quarto ufficiale: Giua

VAR: Irrati

AVAR: Piccinini



PRIMO TEMPO



45+3' - Holm trattiene Leao: punizione per il Milan e giallo per l'esterno dell'Atalanta, poi Orsato ammonisce ammonisce anche Leao per proteste.



44' - De Roon spende il fallo tattico per fermare Theo Hernandez: giallo per il centrocampista dell'Atalanta.



39' - Rigore per l'Atalanta: Giroud cerca l'anticipo ma colpisce Holm con la gamba sul petto (ma il giocatore della Dea si tocca il viso), Orsato richiamato dal VAR va all'on field review e assegna il penalty tra le proteste rossonere. Ammonito Pioli per essere uscito dall'area tecnica. (immagini DAZN)



36' - Leao chiede un rigore per un mani di Holm: il pallone tocca il braccio sul cross del portoghese, ma l'arto è aderente al corpo.