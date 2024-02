Milan, l'MLS tenta Giroud: decisione entro aprile

Il futuro dell'attacco del Milan parte anche dalla decisione che il club dovrà prendere fra Olivier Giroud e Luka Jovic, con entrambi gli attaccanti che restano in scadenza a fine stagione.



Secondo il Corriere della Sera per l'attaccante francese si stanno scatenando diversi rumors dagli Stati Uniti, con diversi club di MLS che lo stanno corteggiando e l'ex Chelsea che per la prima volta sta iniziando a prendere questa ipotesi in considerazione.



La decisione definitiva di trasferirsi negli USA o di voler rimanere comunque in Europa a prescindere da quello che sarà la scelta del Milan, dovrebbe arrivare entro fine marzo, al più tardi entro metà aprile