Il Milan fa sul serio per Yannick Ferreira Carrasco. Come riferisce il CorSera, per l'ex promettente esterno dell’Atletico Madrid trasferitosi a febbraio in Cina Leonardo ha già chiesto al Dalian Yifang il prestito con diritto di riscatto del belga che dopo aver perso il posto da titolare fisso in Nazionale desidera tornare in Europa.