L'attesa è finita: Zlatan Ibrahimovic è pronto a (ri)atterrare sul pianeta Milan. Un atterraggio vero e proprio: è quello che avverrà intorno alle 11 di giovedì mattina allo scalo privato di Linate. Stessa storia, stesso posto dell'agosto 2010: da lì iniziò la sua prima avventura culminata con scudetto e Supercoppa, da lì prenderà concretamente il via la seconda vita rossonera.



Si è definito nelle ultime ore il programma di Ibra: dopo aver trascorso il Capodanno in Svezia, Zlatan arriverà a Linate per poi recarsi subito alla Clinica La Madonnina, in centro a Milano, storica sede delle visite mediche per i giocatori rossoneri. Esami intorno all'ora di pranzo, poi visita di idoneità. Il resto dipenderà dalle tempistiche: Zlatan dovrà firmare il contratto in sede e potrebbe poi essere presente a Milanello per il primo allenamento con i nuovi compagni. La seduta di Pioli è in programma per le 16.30: nel caso in cui non fosse possibile, appuntamento rinviato al pomeriggio del giorno successivo, il 3 gennaio. Prima, infatti, è prevista la conferenza stampa: dalle 10 tutte le parole di Ibra, pronto ad atterrare sul pianeta Milan.