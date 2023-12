La partita vinta 3-1 a San Siro contro il Frosinone ha ridato fiducia e serenità al gruppo rossonero che era uscito fortemente ridimensionato dal pesante ko di Champions League contro il Borussia Dortmund. Oranon solo per il disperato tentativo di passaggio agli ottavi di finale di coppa, ma anche per il proseguo del campionato.dicembre alle 18 quando al Gewiss Stadium di Bergamo i rossoneri affronterannoin una sorta di nuovo cerchio che si chiude dopo che l'epopea di Pioli inizio proprio in seguito a un 5-0 subito in terra bergamasca. Una gara tosta, su un campo da sempre ostico e in cui tutti fanno fatica a cui seguirà soltantoLa buona notizia potrebbe arrivare dall'infermeria dove in questi giorni sono attesi nuovi esami strumentali per. Se è vero che esiste un Milan con lui e uno diverso e meno efficace senza di lui averlo oppure no in queste due gare sarà quanto mai decisivo., ma saranno i test medici a verificare a che punto è il recupero della lesione al bicipite femorale della coscia destra. Pioli si gioca tanto del credito recuperato col Frosinone e non può più fare a meno della sua stella più lucente.