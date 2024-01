Milan, avanti tutta sulla seconda squadra: non dipende solo dai rossoneri, il punto

Daniele Longo e Federico Targetti

Un vivaio che sta producendo tanti giocatori interessanti e una proprietà che guarda al futuro: ci sono tutti i presupposti, in casa Milan, per spingere sull'acceleratore per il progetto seconda squadra. Il numero uno del settore giovanile Vincenzo Vergine è arrivato a novembre anche per dare un giro di vite a questo dossier. "I veri risultati del vivaio sono i calciatori che vanno in prima squadra e diventano valore economico e tecnico", ha affermato appena dopo la firma. L'Under 23 rappresenta un passaggio intermedio nelle serie minori, dalla Primavera, prima di approdare in prima squadra.



NIDIATA - Anche perché, a giudicare dall'impatto in prima squadra dei vari giovani che hanno debuttato in stagione, a causa della grande emergenza infortuni cui Pioli ha dovuto far fronte, servirebbe molto una sorta di "serbatoio" dove completare la crescita dei vari Simic, Zeroli, Traoré, Jimenez, Camarda evitando di mandarli in prestito altrove. Quel che stiamo vedendo coi primi prodotti della Next Gen juventina, da Soulé a Barrenechea fino a Yildiz.



PRONTI, MA SERVE CHE CI SIA POSTO - C'è grande interesse, dunque, da parte del Milan verso la possibilità di iscrivere la seconda squadra al campionato di Serie C, ma a questo punto non dipende più solo dal Diavolo. Serve, infatti, che si liberi un posto, esattamente come accaduto all'Atalanta, che ha rimpiazzato il Siena. Una volta che uno slot in Serie C rimane vacante, la Federazione valuta il ripescaggio o l'inserimento di una Under 23 in base a una griglia di criteri che dà la priorità alle seconde squadre, e poi, in seconda battuta, alle squadre di C, rifacendosi alla classifica del campionato precedente, alla tradizione della squadra, al numero medio di spettatori nelle ultime stagioni. Quindi il Milan aspetta che l'eventualità di una vacanza nel prossimo campionato si verifichi, pronto a dare il via al progetto seconda squadra.