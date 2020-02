Aria di rivoluzione al Milan, l'ennesima degli ultimi anni. L'epurazione di giocatori iniziata a gennaio potrebbe continuare in estate. Ma in bilico non sono solo Kessie e compagni, ma anche alcune figure dirigenziali.



IDEA SARTORI - E' stato l'artefice del miracolo Chievo, portato dai campi di provincia a stupire nella serie A. Giovanni Sartori si sta confermando come uno dei migliori direttori sportivi italiani in circolazione, quello che ha costruito in questi anni all'Atalanta è sotto gli occhi di tutti. Va a vedere i giocatori dal vivo e non se li fa raccontare, conosce a memoria campionati minori ma ricchi di talenti come quello belga, svizzero e olandese. Trova conferme l'indiscrezione della Gazzetta dello Sport su un ritorno di fiamma del Milan dopo il tentativo, andato a vuoto, della scorsa estate. Sartori piace tantissimo alla proprietà rossonera, ma non sarà facile convincere la famiglia Percassi che sulle capacità del dirigente nativo di Lodi ha costruito le proprie fortune.