Servirà una vera e propria impresa a Stefano Pioli per tenersi stretta la panchina del Milan anche nella prossima stagione.Ma solo in caso di Champions League i dubbi sarebbero spazzati completamente via." A fine stagione ci sarà un faccia a faccia con la società per fare il bilancio su cosa è andato e cosa no", hanno fatto sapere qualche giorno fa fonti vicine al fondo Elliott.- La pesante sconfitta nel derby ha ridimensionato il Milan e, soprattutto, ha riportato sotto esame l'operato di Pioli.L'arrivo di Ibrahimovic ha cambiato solo in parte una squadra che palesa ancora limiti caratteriale e una non precisa identità tattica e concettuale.In principio noi di calciomercato.com con un articolo a firma di Dario Donato ( leggi qui) . Il vero artefice del miracolo sportivo chiamato Lipsia, colui che ha portato il club nell'Olimpo del calcio tedesco e dato anche una dimensione internazionale prima nel ruolo di allenatore e poi in quello attuale di direttore sportivoElliott ha grande stima di Rangnick, ecco perchè la sua candidatura va tenuta in grande considerazione.Un contatto c'era stato qualche mese fa, ma non vi erano le condizioni giuste per subentrare a Giampaolo.L'attuale c.t dell'Ucraina non se la sentì di lasciare a metà il lavoro iniziato con la Nazionale. L'Europeo, conquistato al termine di un cammino esaltante nel girone di qualificazione, è una competizione al quale Sheva tiene tantissimo.Rangnick e Pioli permettendo.