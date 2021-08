Il Milan ha il centrocampista di lotta e di governo che tanto desiderava. Il club rossonero ha battuto la concorrenza di Lione, Rennes e Lione per Bakayoko. L’operazione con il Chelsea si è chiusa, nelle serata di venerdì scorso, con la formula del prestito biennale oneroso con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. Timouè ha firmato ieri il rinnovo del contratto con i Blues fino al 2024 e ha accettato anche una piccola riduzione dell’ingaggio pur di tornare a vestire una maglia alla quale era rimasto legato in maniera quasi viscerale.



ECCO BAKAYOKO - Bakayoko è appena atterrato con un volo privato a Milano. Domenica mattina sosterrà le visite mediche con il Milan e, con tutta probabilità, in serata sarà a San Siro per assistere alla gara dei suoi compagni contro il Cagliari.