Giornata decisiva per Aster Vranckx, centrocampista belga del 2002 di proprietà del Wolfsburg, per cui il Milan ha fatto una proposta da 1 milione di prestito più 11 di diritto di riscatto da esercitare nella prossima estate.



Intanto tutto pronto per la risoluzione di Tiemoué Bakayoko, che gli lascerebbe il posto in rosa. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, ieri è stato trovato un accordo di massima per l’addio a Milan e Chelsea – il francese è in prestito dal club inglese– che permetterebbe ai rossoneri di non pagare buona parte dello stipendio per questa stagione.