Dopo l'arrivo del portiere colombiano Vasquez dal Guaranì, il Milan lavora anche sul mercato in uscita. In queste ore nella sede rossonera è arrivato il centrocampista Tiémoué Bakayoko. Il classe '94, in uscita, ha comunicato alla società di aver ricevuto una proposta dal Galatasaray.



VERSO L'ADDIO - Il Milan sta provando a interrompere il prestito di Bakayoko dal Chelsea, proprietario del cartellino. Per questo anche i rossoneri stanno cercando una soluzione per il futuro del giocatore: su di lui ci sono anche l'Olympiakos e l'Adana Demirspor di Montella, ma il centrocampista è poco convinto delle destinazioni.