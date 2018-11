Giornata di lavoro in quel di Milanello per preparare la sfida al Parma di domenica all'ora di pranzo. Seduta defaticante in palestra per chi è sceso in campo ieri, allenamento pieno invece per chi non ha giocato e i subentranti.



FIDUCIA PER BAKAYOKO - Segnali incoraggianti da Timouè Bakayoko, uscito malconcio dalla sfida contro il Dudelange. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il giocatore ha svolto delle terapie questa mattina. L'infortunio, come era invece emerso nell'immediato post-gara, non interessa la caviglia ma solo il collo del piede. Una botta fastidiosa ma che non desta particolare apprensione in seno allo staff sanitario del Milan. Domani mattina il francese svolgerà il provino decisivo per capire se ci sono le condizioni per un suo utilizzo contro il Parma. Gattuso non vuole rischiare una pedina fondamentale del suo scacchiere tattico.