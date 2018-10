Tiemoué Bakayoko, centrocampista del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Betis Siviglia: "Sono stato accolto molto bene, qui c'è un bel gruppo. L'inserimento è andato molto bene, sto cercando di adattarmi al modo di giocare della squadra. Il meglio di me deve ancora venire, giocando un po' di più crescerò, ma già vedo miglioramenti. Il Bakayoko di Monaco? Sono passati anni, sono cambiate tante cose, questo è un nuovo calcio e un nuovo campionato. Sto cercando di dare il meglio, con il tempo rivedrete il Bakayoko di cui parlate".



SUL BETIS - "Domani sarà una gara difficile, il Betis è una buona squadra, sarà importante vincere per provare ad avere i nove punti per la qualificazione. Derby? Siamo delusi, perdere all'ultimo minuto non è mai facile da digerire. La sconfitta, però, fa parte della vita, ora siamo focalizzati sulla partita di domani".