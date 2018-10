Timouè Bakayoko non ha ancora lasciato il segno nei suoi primi mesi al Milan. Il centrocampista franco-ivoriano ha incontrato alcune difficoltà di ambientamento, fin qui non si è visto il giocatore ammirato soprattutto nel Monaco. Dall'Inghilterra sono circolate delle indiscrezioni su un possibile addio già a gennaio, con il Fulham fortemente interessato.



RESTA FINO A GIUGNO - Per saperne di più, calciomercato.com ha raggiunto in esclusiva Federico Pastorello, ovvero chi ha curato il trasferimento dal Chelsea al Milan la scorsa estate. Il noto agente ha fatto chiarezza sul classe 1994: 'Bakayoko è contento a Milano ed il Milan è contento di lui. Si sapeva che ci sarebbe voluto un po’ di tempo, ma è convinzione di tutti che lui possa dare un grande contributo alla stagione dei rossoneri. Quindi qualsiasi voce relativa ad un suo ritorno al Chelsea a gennaio sono del tutto infondate'.