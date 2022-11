Il Milan ha messo sul mercato Tiemoué Bakayoko, che però non vuole saperne di andare via a gennaio: il 28enne centrocampista francese ex Napoli preferisce restare in rossonero fino a giugno per poi rientrare al Chelsea e scegliere una nuova destinazione. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il Milan ha in carico una parte dello stipendio di Bakayoko da due stagioni (parliamo di quasi 5 milioni lordi): l’accordo siglato con i Blues nell’estate del 2021 prevedeva infatti un prestito biennale con diritto di riscatto di circa 15 milioni. Nell’ultimo mercato, Bakayoko è stato a un passo dall’addio: l’Olympiacos si era fatto avanti e sembrava aver chiuso ma l’accordo è saltato all’ultimo momento.