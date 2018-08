A cinque giorni dalla chiusura del mercato estivo, il Genoa sembra non aver ancora perso le speranze di riportare a Pegli Andrea Bertolacci.



Più che la recente esclusione del centrocampista romano dall'elenco dei convocati del Milan per la gara di Madrid contro il Real, motivata da un problema fisico del giocatore, a dare una nuova linfa alle velleità dei rossoblù sono soprattutto le parole pronunciate alla vigilia della sfida di Coppa Italia del tecnico del Grifone Davide Ballardini.



Venerdì pomeriggio, nella conferenza stampa che ha preceduto la partita di sabato sera con il Lecce, il tecnico romagnolo ha detto esplicitamente di non poter far pienamente affidamento sul solo Sandro nel ruolo di regista per la prossima stagione. Gli acciacchi del brasiliano non sembrano infatti dare necessarie garanzie al Grifone che evidentemente sfrutterà gli ultimi giorni di mercato per esaudire quello che fin dallo scorso maggio è sempre stato il desiderio numero uno di Ballardini: riaffidare le chiave del proprio gioco a Bertolacci.



E chissà che già domenica, con il via alla Serie A, il regista laziale non possa trovarsi subito di fronte proprio ai rossoneri, impegnati a San Siro con il Genoa.