Settimana decisiva sul fronte mercato per il Genoa che nei prossimi giorni proverà a definire le ultime mosse in vista dell'imminente nuova stagione.

Sistemata la difesa con l'arrivo dell'argentino Lisandro Lopez dal Benfica, la dirigenza rossoblù si concentrerà ora sulle uscite e sugli ultimi due tasselli in entrata, quelli necessari per puntellare attacco e centrocampo.



FAVILLI - Davanti è ormai quasi tutto fatto per lo sbarco a Pegli di Andrea Favilli. Nei giorni scorsi, mentre il giovane centravanti pisano dava bella mostra di sé nella tournèe nordamericana della Juventus, rossoblù e bianconeri hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento al Grifone del ragazzo. Prestito con obbligo di riscatto da parte del Genoa che verserà 12 milioni in due rate (5+7) nelle casse dei campioni d'Italia; diritto di riacquisto a 16 milioni dopo la prima stagione e a 24 dopo la seconda a favore della Juventus per le prossime due stagioni: questa la formula concordata per la cessione dell'ex ascolano che già tra oggi e domani potrebbe ufficializzare il suo passaggio al club più antico d'Italia ed aggregarsi ai suoi nuovi compagni.



BERTOLACCI - Più complicata la situazione a centrocampo. L'obiettivo primario resta sempre quell'Andrea Bertolacci che Davide Ballardini ha indicato fin dallo scorso maggio come il principale desiderio per la propria linea mediana. Per assecondare il proprio allenatore, Enrico Preziosi è disposto a garantire al Milan 5 milioni per il cartellino di un giocatore in scadenza di contratto tra meno di undici mesi, corrispondendo al ragazzo oltre un milione di euro all'anno per le prossime quattro stagioni. A frenare la trattativa è però la volontà di Rino Gattuso che non sarebbe del tutto convinto di rinunciare a Bertolacci, considerato una valida alternativa ai titolari del proprio centrocampo. Nelle prossime ore le due dirigenze si incontreranno e quella rossoblù cercherà di capire se esistono ancora margini per arrivare al 27enne laziale oppure si dovrà mollare definitivamente il colpo ed orientarsi verso altri obiettivi.



LAXALT - Oltre che sulle entrate, però, gli uomini mercato genoani dovranno necessariamente utilizzare questi ultimi giorni di trattative anche per sfoltire una rosa che attualmente ha superato abbondantemente le 30 unità. Molti i giocatori sul piede di partenza, ma quello più richiesto è senza dubbio Diego Laxalt. Dopo l'ottimo mondiale disputato dall'esterno uruguaiano con la Celeste i club interessati a lui si sono moltiplicati, così come il suo desiderio di salutare la Liguria per puntare a quello che il suo agente ha definito "un salto di qualità". Il più vicino a chiudere l'operazione appare in questo momento lo Zenit San Pietroburgo che tuttavia dopo aver convinto il ragazzo ora deve fare altrettanto con Preziosi, garantendo quei 20 milioni richiesti dal Joker per liberare l'ex Empoli.