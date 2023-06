Fode Ballo-Touré vuole lasciare il Milan per andare a giocare di più in un altro club. L’esterno senegalese è chiuso da un campione come Theo Hernandez e ha maturato questa decisione da diversi mesi.



OPZIONE FULHAM- Nelle ultime ore il Fulham ha contatto l’agente di Ballo-Tourè per chiedere informazioni in vista di una sempre più probabile cessione di Robinson. Fodè è molto attratto dalla possibilità di giocare in Premier League nella prossima stagione.



COSTO- Il Milan considera l’ex Monaco assolutamente cedibile ma non per meno di 5 milioni di euro.