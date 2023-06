Tijjani Reijnders si avvicina al Milan. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il 24enne centrocampista olandese dell'AZ Alkmaar può arrivare per una cifra tra i 18 e i 20 milioni di euro, lavorando su parte fissa e bonus legati al rendimento. Pioli ha già dato il proprio ok: Reijnders è un mediano duttile e può giocare in due posizioni: in un centrocampo a due e da centrale con il reparto a tre.