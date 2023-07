Fodé Ballo-Touré è sempre più vicino al Fulham. Nelle ultime settimane il terzino è stato cercato anche dal Bologna e dal Nizza. I francesi però non hanno fatto l'offerta giusta per far capitolare il Milan e anche il contro-sorpasso dei rossoblu è stato anticipato dai londinesi. A riportarlo è Sky Sport. I rossoneri non vogliono realizzare una minusvalenza e chiedono 4 milioni di euro per cedere a titolo definitivo il giocatore.



OUT - Il senegalese è in uscita dal Milan, non facendo più parte del progetto tecnico di Stefano Pioli e non è stato convocato per la tournée negli Stati Uniti in attesa di una cessione. Nell'ultima stagione ha giocato 14 partite tra tutte le competizioni segnando un gol.