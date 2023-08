Fodé Ballo-Touré è pronto a lasciare il Milan, destinazione Bundesliga: il terzino senegalese corre verso il sì al Werder Brema. I due club sono vicini all'accordo, con i tedeschi che hanno rilanciato l'offerta, avvicinandosi ai 4 milioni richiesti dai rossoneri, tanto da arrivare quasi a 5 milioni, bonus compresi.



ORA CALAFIORI - La trattativa per il classe 1997 dovrebbe concludersi nel corso della settimana: Ballo-Touré vuole minutaggio e la Germania gli sembra un ottima opzione, quindi è orientato ad accettare la proposta. Due le stagioni con il Milan per il senegalese, che ha totalizzato 26 presenze e una rete tra campionato e coppe. Il Milan ora è pronto a gettarsi sul sostituto, il nuovo vice Theo Hernandez: partirà infatti la trattativa per l'ex Roma Riccardo Calafiori, classe 2002 ora al Basilea, magari con la formula del prestito.