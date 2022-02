Fodé Ballo-Touré, difensore rossonero, è intervenuto a Milan TV prima della sfida con l'Udinese: "Sono molto contento della vittoria in Coppa d'Africa, è stato importante per noi. Io ora ho recuperato dopo l'infortunio e di questo sono contento".



UDINESE - "Oggi faremo di tutto per vincere e allungare momentaneamente sull'Inter, poi penseremo alla sfida di Coppa Italia contro i nerazzurri. Stasera dobbiamo giocare con intensità e mantenere la calma".