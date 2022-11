A Sky, il vicepresidente onorario del Milan, Franco Baresi, ha parlato dell’accoppiamento con il Tottenham per gli ottavi di finale di Champions League.



“Ci prepareremo al meglio, saremo pronti. Abbiamo passato il turno e per noi non era un traguardo ma un obiettivo. Vogliamo continuare a stupire. C'è entusiasmo in tutto l’ambiente e credo che la squadra sia matura per andare lontano. Rispettiamo il Tottenham e Conte che conosce noi e il calcio italiano. In Champions sono partite particolari ma dobbiamo pensare in grande".



“Sarà fondamentale vedere come staremo a febbraio. Siamo maturi per gli ottavi e l’esperienza passata ci ha aiutato. Ce la giochiamo con tutti, siamo all’altezza. Abbiamo fatto degli step di crescita a livello generale, giochiamo bene, creiamo e facciamo prestazioni incredibili. Abbiamo un centrocampo molto forte e davanti possiamo sempre creare occasioni. San Siro sarà di grande aiuto".