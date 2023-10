Juan Miranda e il Milan sono sempre più vicini, praticamente a un passo. Nell’ultimo mese i contatti tra le parti sono diventanti sono sempre più intensi e hanno portato a una base d’intesa su un contratto di 5 anni per il terzino spagnolo classe 2000.



NIENTE RINNOVO- L’accelerazione oramai quasi decisiva da parte del Milan è arrivata di pari passo alla decisione del ragazzo di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno con il Betis Siviglia. Le chances del club andaluso si sono pressoché esaurite nonostante i ripetuti tentativi, l’ex Barcellona ha deciso di intraprendere un nuovo percorso professionale.



OFFERTA PER GENNAIO- Il Milan aveva deciso da tempo di programmare l’assalto già a gennaio per Miranda e ora, forte dell’accordo trovato con il ragazzo, proverà a spingere forte sul Betis Siviglia per ottenere il semaforo verde alla cessione. L’idea sarebbe quella di mettere sul piatto un’offerta da circa 3 milioni più bonus. Ora la palla passa al club spagnolo che si troverà di fronte a un bivio: monetizzare dall’addio di Miranda o decidere di tenerlo in rosa fino al termine della stagione per poi lasciarlo andare via a parametro zero.