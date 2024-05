Milan, Bayern Monaco su Theo Hernandez: c'è la valutazione

24 minuti fa



Theo Hernandez è seguito dal Bayern Monaco. Non è una novità, visto che i bavaresi potrebbero presto perdere Alphonso Davies, che chiede 12 milioni a stagione per rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e desidera proseguire la sua carriera professionale al Real Madrid.



La novità è la cifra che il Milan prevede di incassare per cedere il proprio vice-capitano: si parla di una base d'asta pari 60 milioni di euro per il giocatore in scadenza nel 2026. Un'offerta eventuale su cui riflettere, ma che dovrebbe avvicinarsi il più possibile a quota 100 per convincere il club di Via Aldo Rossi.