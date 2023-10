Se tante società si stanno iniziando a muovere sul mercato in vista di gennaio, il Milan il rinforzo giusto ce l'ha in casa: Ismael Bennacer, un quasi desaparecido che lunedì dovrebbe rientrare a Milanello dopo cinque mesi. Dal 16 maggio al 16 ottobre: alla fine della scorsa stagione l'algerino si era sottoposto a un'operazione per sistemare la cartilagine di un ginocchio, ha saltato le ultime quattro partite della scorsa stagione e tutto l'inizio del 2023/24. L'algerino ha una voglia matta di rientrare, Pioli già si sfrega le mani in attesa di riavere a disposizione il suo metronomo del centrocampo.



IL RECUPERO - Nei prossimi mesi sarà un osservato speciale, lo staff medico lo monitorerà da vicino per controllare che il recupero vada avanti senza intoppi. L'idea è quella di non forzare senza motivo le tempistiche previste rispettando la tabella di marcia, probabilmente ci vorranno non meno di due mesi per rivederlo in gruppo. Forse anche tre. Bennacer è pronto a voltare pagina sul calendario, il piano dell'allenatore è quello di riaverlo in condizione con l'anno nuovo per la seconda parte di stagione. Da capire, poi, se partirà per la Coppa d'Africa in programma dal 24 gennaio in Costa d'Avorio.

- Aspettando Bennacer Pioli continuerà a lavorare con i giocatori a disposizione., il bosniaco ha fatto molto bene prima dell’infortunio e l’ex Bordeaux in quel ruolo si è rilanciato dopo una stagione complicata e una cessione molto vicina in estate (c’era la Salernitana ma non solo).. Quello che ha perso per mesi e che ora è pronto a riabbracciare. Con tante società a caccia dell’occasione giusta sul mercato, il Milan ha già trovato il suo ‘acquisto’ perfetto.