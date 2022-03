Il Milan gioca un calcio organizzato dove tutto è curato nei dettagli. Riavvolgiamo il nastro alla partita di ieri: i rossoneri hanno trovato il gol vittoria a Cagliari con una magia al volo dial termine di un’azione daStraordinario per l’esecuzione dell’algerino maPerché oraha guadagnato un margine significativo sul quale costruire un finale di stagione che può diventare storico.La forza del collettivo, specialmente nelle ultime 3 uscite, è esaltata dalla grande condizione fisica e mentale di diverse individualità.sta vivendo un inizio di 2022 che sembra il preludio alla definitiva consacrazione.hanno abbassato la saracinesca con 3 clean-sheets consecutivi. Ma il vero uomo-copertina è. Non segna tanto ma quando lo fa decide la partita. Ieri come a Bologna quando la vittoria stava per scappare via al Milan nonostante il vantaggio acquisito.e nel momento più importante della stagione. Regia sempre lucida, sa quando deve velocizzare o rallentare, quando verticalizzare e quando cercare la giocata conservativa. Pioli lo ha rimesso al centro del progetto presente e futuro. La fiducia della società di tramuterà presto in unaoraper le foto di rito e l’annuncio ufficiale. Per la felicità di una tifoseria, quella rossonera, che si è legata a Ismaël sin dal suo primo giorno a Milanello.