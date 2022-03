A Cagliari il Milan ha giocato una vera partita da capolista. Intensa, continua, creando (e sprecando) tantissime palle gol.. E giocando in questo modo, lo dimostra la storia di questa stagione, i rossoneri possono battere chiunque. Dall’altra parte, a differenza di Inter, Napoli e Juventus, il Milan non può permettersi di giocare “in surplace” perché altrimenti può perdere punti contro chiunque. Cosa che è infatti accaduta in varie occasioni, l’ultima delle quali contro l’Udinese a S. Siro.La sensazione è che dopo il “sacco di Napoli” PNon ha caso i rossoneri hanno battuto Empoli e Cagliari vincendo di misura due partite di grande sacrificio e difficoltà psicologica. Le vittorie per 1 a 0 ci tengono con il fiato sospeso fino al 94esimo, ma sono la completa dimostrazione che la squadra sa vincere e vuole vincere a tutti i costi. E la partita di Cagliari è stata una bella prova di forza.Se poi, come dicevamo nel leed introduttivo, nell’unica sbavatura al 92esimo la traversa salva Maignan già battuto, significa che questo possa essere davvero l’anno giusto.Il Cagliari ha costretto i rossoneri a una partita ad altissimo ritmo e con scontri fisici duri e continui: una, acuita poi dalla pioggia battente della ripresa. In avvio di partita lo spagnolo si mangia un gol solo davanti alla porta e poi si eclissa. A differenza di Giroud che sbaglia un gol ancora più clamoroso di quello di Diaz, ma poi sforna una prestazione sontuosa coronata dall’assist per il gol vittoria. Meglio di lui solo il match winner Bennacer e Theo Hernandez, che sembra definitivamente tornato ai suoi migliori livelli.e Maignan che con un’uscita a farfalle rischia di compromettere una vittoria pesantissima.Una volta tanto la sosta per le nazionali non arriva nel momento migliore, perché a oggi, l’inerzia del campionato stava pendendo tutta a favore del Milan. Pioli ha due settimane di tempo per far sì che questa magia prosegua anche nel rush finale.