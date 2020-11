Sempre più in crescita, titolare inamovibile: Ismael Bennacer si è preso il Milan. E ieri sera contro il Lille ha raggiunto anche il traguardo delle prime 50 presenze in rossonero. il centrocampista algerino ha così commentato sul suo profilo Instagram: "Non il risultato che volevamo, ma un buon punto nonostante tutto. Orgoglioso di aver giocato la mia cinquantesima partita con questa maglia".