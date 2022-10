Ismael Bennacer ha parlato ad Amazon Prime Video dopo la sconfitta del Milan contro il Chelsea:



"Fa molto male perde così. Non abbiamo messo lo spirito e la voglia di altre partite. La Champions è di un altro livello, dobbiamo dare di più e lavorare sulle cose che non abbiamo fatto bene".



"Proviamo sempre a dare tutto, poi queste partite si giocano sui dettagli. Dopo il secondo gol è stata dura, abbiamo abbassato la testa e dobbiamo essere più convinti. Dobbiamo rivedere la partita e vedere le cose che non abbiamo fatto bene. E' certo che di testa dobbiamo rimetterci in discussione".