. L'ex Empoli, operatosi al ginocchio lo scorso 16 maggio, rischia di stare a lungo più del previsto. Sicuramente il regista di Pioli salterà tutta la prima parte della prossima stagione. Ma è lo stesso centrocampista algerino a fornire gli ultimi aggiornamenti sul suo stato fisico.Con un post su Instagram il centrocampista del Milan si è mostrato a casa in stampelle. "Ogni giorno, un passo in più", il suo messaggio, a ricordare che il tempo per il rientro è lungo, ma sta lavorando ogni giorno per recuperare.