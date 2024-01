Milan, Bennacer torna a Milano: previsti nuovi esami

Daniele Longo

E' finita l'avventura di Ismael Bennacer in Coppa d'Africa. La sua Algeria, dopo i pareggi contro Angola e Burkina Faso, ha perso la terza partita contro la Mauritania, chiudendo all'ultimo posto il Gurppo D. Una sfida che il centrocampista ex Empoli non ha potuto giocare, così come era già successo contro gli Stalloni, a causa di un problema agli adduttori. Gli esami ai quali si è sottoposto nel ritiro dell'Algeria non hanno evidenziato lesioni, ma il Milan vuole vederci chiaro.



QUANDO TORNA - Bennacer rientrerà a Milano tra oggi e domani, per lui sono previsti nuovi test per capire le sue condizioni. Quasi sicuramente non sarà a disposizione per la sfida di campionato contro il Bologna, in calendario sabato alle 20.45. Dovrebbe rientrare contro il Frosinone allo Stirpe, sabato 3 febbraio alle 18.



CINQUE PRESENZE - In questa stagione Bennacer ha giocato 5 partite, le ultime due di campionato, contro Salernitana e Sassuolo, da titolare. E' tornato a disposizione a inizio dicembre contro il Frosinone, a 206 giorni dall’ultima convocazione (10 maggio l'infortunio contro l'Inter, nella semifinale di ritorno di Champions League)