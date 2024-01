Milan, bivio per Adarabioyo: quattro nomi in lista per il ruolo di difensore

Daniele Longo

Nei continui confronti delle ultime ore è emersa una linea chiara per il Milan sul mercato: il rinforzo difensivo arriverà ma non a tutti i costi. L’idea sarebbe quella di prendere un giocatore di qualità in prestito in modo da rimandare ogni valutazione più completa al termine della stagione. Sfumato il grande obiettivo che rispondeva al nome di Buongiorno del Torino, nella lista del club rossonero rimangono 4 candidature (senza per forza escludere new-entry dell’ultima ora) mentre sembra uscire da questo ambito Trevoh Chalobah del Chelsea.



I PREFERITI - Brassier del Brest rappresenta l’unico profilo sul quale il Milan sarebbe pronto a fare anche un investimento fin da subito. La sua candidatura resta in quota anche se c’è distanza tra le valutazioni che ne fa la società bretone e l’idea di spesa rossonera. Moncada vorrebbe ancora Lenglet con la speranza che uno spiraglio si possa aprire anche negli ultimi giorni di mercato.



LE ALTERNATIVE - Kiwior dell’Arsenal ha le caratteristiche che il Milan che cerca per il ruolo di difensore centrale. Moncada e D’Ottavio puntano al prestito con diritto di riscatto del nazionale polacco e aspettano segnali da Londra. Sempre nella capitale inglese gioca Adarabioyo ma con la maglia del Fulham. Ci sono stati dei contatti tra il fratello-agente e il Milan che sta valutando se bloccarlo per luglio a parametro zero o anticipare l’arrivo già in questa sessione di mercato. Quattro nomi per una maglia, il Milan sfoglia la margherita.