Inizio di stagione da sogno per il giovane terzino del Milan Davide Bartesaghi che ha firmato il suo primo contratto da professionista con i rossoneri e ha fatto anche l’esordio in serie A. Gennaio e il mercato invernale sono ancora lontano ma in caso di arrivo Juan Miranda, obiettivo concreto del Diavolo, allora Bartesaghi potrebbe essere ceduto in prestito per giocatore con continuità.