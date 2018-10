Di seguito gli episodi da moviola delle gare di Europa League delle italiane in serata: alle 18.55 Milan-Betis e alle 21 Marsiglia-Lazio.



MILAN-BETIS ​(arbitro Bas Nijhuis, assistenti van de Ven e de Vries, addizionali Gozubuyuk e van den Kerkhof, quarto uomo Goossens)



34' ANNULLATO IL 2-0 DEL BETIS - Gli ospiti trovano il raddoppio ma il direttore di gara annulla per un fuorigioco inesistente di Sergio Leon, che si trova un metro dietro alla linea della palla.



43' REINA ESCE DALL'AREA, PALLA COLPITA DI PETTO - Ancora una grande chance per il Betis. Lo Celso, lanciato a rete, viene bloccato dall'ottima uscita di Reina, che colpisce con il petto e non con la mano.



44' HIGUAIN CHIEDE UN RIGORE CHE NON C'E' - Palla-gol per Higuain, il Pipita si presenta a tu per tu con Pau Lopez, ma cerca il dribbling anziché calciare in porta: l'attaccante rossonero chiede il rigore e si fa ammonire.





MARSIGLIA-LAZIO (arbitro Jesus Gil Manzano, assistenti Nevado Rodriguez e Barbero Sevilla, addizionali Estrada e De Burgos, quarto uomo Rodriguez)