Fischietto olandese giovedì sera a San Siro per Milan-Betis, valida per la terza giornata della fase a gironi di Europa League: si tratta di Bas Nijhuis, che per la prima volta incrocia i rossoneri.



Invece per Marsiglia-Lazio è stato designato l'arbitro spagnolo Jesus Gil Manzano, che ha già diretto i biancocelesti in occasione delle vittorie su Nizza (1-0 nel novembre 2017) e Dinamo Kiev (2-0 in Ucraina lo scorso 15 marzo).