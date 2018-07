Capitani che arrivano, capitani che se ne vanno. O almeno, ci provano. Leonardo Bonucci non è arrivato da capitano ma lo è diventato; Lucas Biglia è arrivato da capitano e ha ottenuto i gradi di vice, in rossonero. Ecco. Il primo sta spingendo per tornare a vestire la maglia della Juventus, con colloqui continui tra i bianconeri e il nuovo Milan made in USA; il secondo ha provato a sondare il terreno per tornare alla Lazio.



CONTATTO! - L'indiscrezione lanciata da cittaceleste.it trova conferme nelle verifiche di calciomercato.com: Lucas Biglia, prima della sentenza del Tas, vale a dire quando il Milan era fuori dall'Europa, ha contattato i suoi ex compagni e l'allenatore Simone Inzaghi. Contatto diretto col suo ex tecnico, grande estimatori, per sondare il terreno con la dirigenza per un possibile ritorno un anno dopo il suo addio.



LA RISPOSTA! - Simone Inzaghi ne ha parlato con il duo Lotito e Tare, i quali hanno declinato le avances del Principito, rifilando un netto due di picche al centrocampista argentino. Nessun ritorno al passato. Almeno per Biglia. Per Bonucci alla Juve, invece, le porte sembrano essere aperte. Capitani che arrivano, capitani che se ne vanno. O almeno, ci provano.