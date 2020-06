Giacomo Bonaventura non lascia il Milan a stagione in corso. Il centrocampista marchigiano estenderà di due mesi il suo contratto in scadenza al 30 di giugno, poi sarà addio ai colori rossoneri. Il Torino è balzato in pole sulla Roma e conta di realizzare un grande colpo a parametro zero.





Secondo quanto appreso da calciomercato.com, anche Lucas Biglia ha dato piena disponibilità al club per rinnovare fino al termine della stagione (31 agosto), ma servirà un ultimo step con l'agente del giocatore per mettere nero su bianco. Poi anche l'ex Lazio lascerà il Milan e dovrebbe fare ritorno in Argentina dove c'è il Boca Juniors pronto ad affidargli le chiavi del centrocampo.