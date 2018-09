Sempre lì, in mezzo al campo. Un po' più solo, perché Locatelli è andato via e Montolivo è al momento fuori dai piani di Rino Gattuso, ma sempre lì. Nonostante le critiche, nonostante i dubbi dei tifosi, Lucas Biglia è regolarmente nel cuore del centrocampo del Milan. Del resto lo ha detto lo stesso tecnico rossonero in conferenza stampa prima della sfida con la Roma: "Deve migliorare, ma dà equilibrio". E lo ha ribadito dopo la vittoria: "E' fondamentale, e ho la dimostrato in campo". Lì, proprio lì, l'unico luogo che conta.



CONTRO IL NAPOLI - Tra i peggiori in campo: tanti palloni giocati (57), ma troppi lanci lunghi (il 12% alla ricerca di Higuain). Squadra prettamente difensiva, attenta, compatta, con il Principito che ha tenuto sì la posizione, ma proponendosi poco e restando molto basso. Dopo l'errore (da condividere con Musacchio) nell'1-2 di Zielinski è uscito dal campo: testa bassa, faccia arrabbiata e dispiaciuta, di chi sa cosa ha fatto. Ma l'abbraccio di Gattuso, a bordocampo, in un San Paolo che già sentiva l'odore di rimonta, doveva far capire tante cose...











CONTRO LA ROMA - Fiducia. Quasi incondizionata, certamente ripagata. Contro la Roma, Biglia ha giocato un pallone in meno, ma ha lanciato lungo solamente il 2% dei palloni giocati: tanti passaggi brevi, quasi la perfezione in termini di manovra, con una chance offensiva creata (al tiro Calhanoglu), più palloni di tutti recuperati e una propositività mancata contro il Napoli: una porzione di campo calpestata più ampia e un baricentro più alto. Il solito Biglia ma con una gamba migliore, il solito Biglia con un'energia in più. In pratica quello che si è visto nel momento migliore della scorsa stagione, quando in quel di Milanello si sognava un posto in Champions. Il Principito del San Paolo serve a poco, quello visto a San Siro è invece fondamentale per gli equilibri del Milan e per la sua crescita. E questo Gattuso lo sa. Lo sa benissimo...