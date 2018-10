Lucas Biglia, centrocampista del Milan, parla a Milan Tv nella settimana che porta al derby: "Siamo contenti di quello che abbiamo fatto fino ad ora. Certamente possiamo migliorare. Abbiamo fallito qualche partita, ma ci può stare. L'importante è risollevarci e continuare a lavorare come stiamo facendo. Gattuso allenatore e uomo? Devo ringraziarlo tantissimo se sono ancora qua, perché mi ha dato fiducia e una nuova opportunità. Non lo fa solo con me, ma con tutti. Si fa apprezzare tantissimo dai giocatori ed ha un grandissimo rapporto con tutti. Per lo spogliatoio è importante, basta vedere Suso dopo il gol contro il Sassuolo che è andato ad abbracciarlo, ad esempio. Rendimento di squadra cresciuto grazie al rapporto con Gattuso? E' vero, perché si lavora ad altissima intensità. Si mette di fianco a noi e non vuole che molliamo mai. Quando è finito l'allenamento lui può diventare anche tuo amico. Non dai solamente il 100% per te e per i tuoi compagni, ma anche per chi è in panchina. Noi stavamo con lui, perché sapevamo che era solo questione di tempo, ma la qualità c'era. I nostri punti di forza? La personalità di giocare come sappiamo. Far girare la palla nel campionato italiano è difficile, ma quando sai che hai grande qualità nella squadra sono cose che vuoi fare. Sono aspetti che alleniamo durante la settimana".